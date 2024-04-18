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22:01, 18 апреля 2024Мир

Байден сделал оговорку о свободе и демократии

Байден оговорился и предложил американцам выбирать между свободой и демократией
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден выступил с речью на мероприятии в поддержку своей предвыборной кампании и сделал оговорку. Об этом пишет ТАСС.

На выступлении перед сторонниками в Филадельфии, штат Пенсильвания, Байден оговорился и предложил американцам выбирать между свободой и демократией. Он спросил у участников мероприятия, готовы ли они выбрать «единство, а не разобщенность, достоинство, а не разрушение, правду, а не ложь».

«Вы готовы выбрать свободу, а не демократию, потому что это Америка?» — заключил он.

Американский лидер пошутил, что выглядит молодо. «Я знаю, что выгляжу на 40 лет, но я занимаюсь политикой уже очень долго», — отметил он.

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.

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      Марина Совина
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