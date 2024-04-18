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07:34, 18 апреля 2024Силовые структуры

Бывшей российской чиновнице предъявлено окончательное обвинение в коррупции

В Приморье завершено следствие по делу экс-чиновницы Натальи Соколовой

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Приморском крае следователи предъявили окончательное обвинение бывшей вице-мэру Владивостока Наталье Соколовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий при передаче в аренду земельного участка в районе «Рынка на спортивной», занижения выкупной стоимости земельного участка в районе сопки Шошина и в получении взятки от предпринимателя. Соколова находится под стражей, на ее имущество на сумму более 16 миллионов рублей наложен арест.

По данным ведомства, с февраля 2015 по сентябрь 2016 года, будучи директором департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, женщина распорядилась без законных оснований предоставить юридическому лицу земельный участок на улице Спортивная в городе Владивостоке и заключила договор аренды этого участка от имени департамента, а также утвердила схему его расположения путем раздела. А в 2016 году фигурантка с соучастниками продала участок площадью 11 410 квадратных метров членам гаражно-строительного кооператива без проведения торгов, при этом плата была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей.

Следствию удалось выяснить, что с января 2020 года по ноябрь 2021 года чиновница получала от бизнесмена взятку в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна в ее доме. За это она в должности первого заместителя главы администрации города Владивостока содействовала ему при оказании государственной услуги по предоставлению земельных участков.

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      Екатерина Кашурникова
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