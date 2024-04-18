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19:44, 18 апреля 2024Культура

Бывший солист «На-На» назвал Алибасова тираном и деспотом

Бывший солист «На-На» Соколов рассказал, что Алибасов был строг к артистам
Павел Соколов

Павел Соколов. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывший солист группы «На-На» Павел Соколов вспомнил о строгости продюсера коллектива Бари Алибасова. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

«Конечно, он был строг, а иногда настоящий тиран и деспот! Каким еще надо быть, чтобы установить дисциплину в коллективе из двадцати взбалмошных и эмоциональных молодых людей?» — рассказал Соколов, отметив, что уроки, которые преподавал продюсер, пригодились ему по жизни.

Экс-участник группы также отметил, что Алибасов «смог выбить ужасное и губительное для артиста ощущение собственной звездности». По его словам, медиаменеджер всегда напоминал им, что зритель важнее.

Соколов также вспомнил, что продюсер коллектива не был против кратковременных романов музыкантов с девушками. «Но ему совсем не нравилось, когда отношения перерастали в брак. Тем не менее эта его точка зрения никак не влияла на многочисленные свадьбы участников группы, которые все равно случались», — заключил он.

Ранее сын Бари Алибасова рассказал о полученном от эстрадной певицы Аллы Пугачевой денежном подарке.

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      Варвара Кошечкина
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