Сын Алибасова рассказал о полученном от Пугачевой миллионе рублей

Сын Алибасова: Пугачева перевела нашей семье миллион после пожара в квартире

Сын продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова рассказал о полученном от эстрадной певицы Аллы Пугачевой денежном подарке. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Бари Алибасов-младший поведал, что артистка сильно помогла его семье, когда в их доме произошел пожар.

«Алла Борисовна как минимум нашей семье молча перевела один миллион рублей, когда сгорела квартира. Я абсолютно уверен, что Алле Пугачевой плевать на всех, ей неважно, кто и что о ней думает», — признался собеседник издания, подчеркнув, что он любит исполнительницу.

Он отметил, что после такого подарка мужчина вместе с отцом повесил в одной из комнат отремонтированной после пожара квартиры портрет певицы во всю стену, а также назвал артистку порядочным человеком.

Алибасов-младший выразил мнение, что Пугачева не теряла своей репутации, несмотря на шумиху вокруг своего имени и реакцию общества на ее высказывания.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует приехать в Россию летом этого года.