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10:09, 10 апреля 2024Культура

Стало известно о приезде Пугачевой в Россию

KP.RU: Пугачева запланировала приезд в Россию летом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эстрадная певица Алла Пугачева планирует приехать в Россию летом этого года. Об этом стало известно KP.RU.

Знакомый артистки сообщил KP.RU, что Пугачева хочет приехать в Москву одним днем, чтобы «проведать свое хозяйство». Личный водитель отвезет певицу в ее замок в деревне Грязь.

Собеседник издания опроверг информацию о том, что в подмосковном имении Пугачевой кто-то живет. Он пояснил, что за замком следят двое охранников, недалеко проживает водитель артистки. Он опекает внучатого племянника Пугачевой.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе. По словам Дворцова, артистка даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре.

До этого в Госдуме заявили, что Пугачеву могут признать иностранным агентом при наличии законных оснований.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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