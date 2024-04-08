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23:28, 8 апреля 2024Культура

Пугачева проведет гастрольный тур по Европе

Продюсер Дворцов: Алла Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева проведет гастрольный тур по всей Европе. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Дворцова, артистка даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре. «Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — сказал он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как Алла Пугачева строила козни против его жены, исполнительницы Валерии. Медиаменеджер заявил, что в России Пугачева обладала авторитетом, которому не было равных. По его словам, артистка «одним словом могла человеку перекрыть кислород».

Также российский певец Сергей Рогожин заявил, что Пугачева строила козни исполнительнице Татьяне Булановой.

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      Марина Совина
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