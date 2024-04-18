Президент США Байден назвал Китай страной пенсионеров и ксенофобов

Президент США Джо Байден назвал Китай «ксенофобским», подчеркнув при этом экономические проблемы страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«У них больше пенсионеров, чем работающих. Они ничего не импортируют. Они ксенофобы. У них настоящие проблемы», — высказался американский лидер о КНР во время своего выступления в Питтсбурге в рамках предвыборной кампании.

Издание также подчеркивает, что эти слова были одними из самых резких упреков политика в адрес Пекина.

В свою очередь, МИД Китая ответил на слова Байдена в сдержанном тоне. «Китай хочет спросить США, имеет ли он в виду Китай или сами США», — ответил официальный представитель ведомства Линь Цзянь в ходе ежедневного брифинга.

Ранее Байден рассказал, что тело его дяди Амброуза Финнегана не было найдено из-за каннибалов. Родственник политика был военным авиатором, который был сбит над зоной боевых действий в Новой Гвинее.