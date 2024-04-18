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11:55, 18 апреля 2024Мир

Байден обвинил каннибалов в пропаже тела своего дяди

Байден заявил, что тело его дяди после авиакатастрофы не нашли из-за каннибалов
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Амброуза Финнегана, которого не стало в результате авиакатастрофы в Новой Гвинее, не нашли из-за каннибалов. Слова Байдена передает портал телеканала CNN.

«Мой дядя (...) стал военным авиатором (...), он летал на одномоторных самолетах в качестве разведчика над зонами боевых действий. Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было много каннибалов — по-настоящему», — заявил президент.

По данным телеканала, версия Байдена отличается от официальных заключений Министерства обороны США, согласно которым самолет Финнегана, осуществлявший курьерский рейс, «был вынужден совершить аварийную посадку на воду». По информации Пентагона, три члена экипажа «не смогли выбраться из тонущего самолета».

В конце марта в США допустили, что Байден мог выдумать историю о своей поездке по рухнувшему мосту в Балтиморе на поезде, так как на нем нет железнодорожной части.

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      Елизавета Мытарева
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