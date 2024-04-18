Названы самые дефицитные снаряды у ВСУ

Полковник Матвийчук усомнился в возможности обеспечить ВСУ снарядами

Самыми востребованными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются снаряды 152- и 155-миллиметрового калибров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также указал на дефицит 155-миллиметровых снарядов.

«Самые ходовые снаряды — это советские 152-миллиметровые и натовские 155-миллиметровые. Со вторыми должно быть сложнее, потому что Россия много уничтожила, много вывела из строя. При этом пополнять запасы там проблематично, ведь такие снаряды производят только страны НАТО», — сказал Матвийчук.

Он напомнил, что страны-участницы альянса уже заявляли о том, что успели опустошить все свои арсеналы, выделяя помощь Украине. Потому, по словам полковника, даже закупка необходимых снарядов кажется достаточно проблематичной.

«Непонятно, что и где в итоге будут покупать. Пытались обращаться к Южной Корее, но там отказали. Потом начали обращаться к тем, кто эксплуатирует 155-миллиметровые системы, что-то нашли. Но полностью эта проблема пока не решается, и решить ее будет трудно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее министр финансов Чехии Збинек Станюра заявил, что ряд стран решил анонимно присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Станюра подчеркнул, что сама Чехия потратит более 500 миллионов, но менее 1 миллиарда крон (42 миллиона долларов) на покупку боеприпасов.