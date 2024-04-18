Домохозяек призвали положить ложку соли в унитаз с одной целью

«БелНовости»: избавиться от грязи и налета на унитазе удастся с помощью соли

Быстро избавиться от грязи и налета на унитазе удастся с помощью соли. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что в ситуации, когда стоит цель оперативно избавиться от пятен на сантехнике, на помощь придет соль. Они посоветовали положить одну ложку продукта в унитаз, подождать несколько минут, после чего пройтись по поверхности ершиком и смыть остатки средства, нажав на кнопку слива. Эксперты заверили, что соль благодаря своим чистящим свойствам легко уберет грязь и налет. Помимо этого, она оказывает воздействие на микробы и за счет этого поможет решить проблему неприятного запаха.

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