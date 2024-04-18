Джастина Бибера сняли на улице со спущенными штанами

Папарацци сняли певца Джастина Бибера со спущенными штанами на улице

Папарацци сняли канадского певца Джастина Бибера на улице в необычном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

30-летний исполнитель предстал на полученных кадрах в худи молочного оттенка, черной бейсболке и серых спортивных брюках бренда Balenciaga. При этом штаны оказались спущены на бедра. Также музыкант примерил коричневые меховые ботинки Footprint с подошвами в виде стилизованных отпечатков медвежьих лап из весенне-летней коллекции марки Louis Vuitton. Известно, что стоимость данной обуви на официальном сайте компании составляет 2470 долларов (примерно 232 тысячи рублей).

Читатели издания оценили внешний вид знаменитости в комментариях под публикацией. «Платить столько денег, чтобы наряжаться в мешки для мусора? Отвратительно», «Наркотики — это плохо», «Сейчас богатые как будто стыдятся своих денег и хотят одеваться как бездомные», «Выглядит так, будто он украл одежду из ящика для пожертвований», «При таких деньгах он одевается как бездомный. Не в обиду бродягам, но он неряха», — высказались юзеры.

Ранее в апреле наряд жены Джастина Бибера американской модели Хейли Бибер на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США, оценили в сети словами «оскорбление бабушек».