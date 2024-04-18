В Румынии рассказали о приоритетных вопросах для ЕС

Президент Румынии Йоханнис: Украина является приоритетным вопросом для ЕС

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украина и Молдавия являются темами абсолютного приоритета для Европейского союза (ЕС), сообщила пресс-служба главы румынского государства, пишет РИА Новости.

Политик 17-18 апреля принимал участие во внеочередном саммите ЕС. В ходе выступления он настаивал на необходимости подхода к безопасности, охватывающего весь Черноморский регион. По его словам, Украина, наряду с Молдавией, остаются вопросами абсолютного приоритета для ЕС.

Президент считает, что ЕС должен усилить многоплановую поддержку Киева.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине на военные нужды до трех миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.