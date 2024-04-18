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10:32, 18 апреля 2024Культура

Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатрах

Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатрах 25 апреля

Кадр: фильм «Бриллиантовая рука»

Фильм режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) покажут в кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Цифровое телевидение».

Показ картины на больших экранах пройдет в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» и будет приурочен к 100-летию киноконцерна «Мосфильм».

«Фильм остается близким зрителю и спустя 55 лет и неизменно собирает большое количество людей у телевизора. Теперь мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране в улучшенном изображении и звуке и ощутить атмосферу 1960-х, когда комедия впервые вышла в прокат», — отметили в пресс-службе медиахолдинга.

Отмечается, что фильм покадрово восстановили в лаборатории «Мосфильма», он будет показан зрителям в формате 4K. Решение о том, чтобы в кинотеатрах транслировалась именно «Бриллиантовая рука», было принято после опроса, участие в котором приняли более тысячи человек. 22 процента респондентов проголосовали именно за ленту Гайдая.

Ранее композитор и автор музыки к фильму «Бриллиантовая рука» Александр Зацепин раскритиковал идею создания ремейка картины.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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