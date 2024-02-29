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12:43, 29 февраля 2024Культура

Композитор «Бриллиантовой руки» раскритиковал идею создания ремейка фильма

Композитор «Бриллиантовой руки» Зацепин назвал кощунством съемки ремейка

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Композитор и автор музыки к фильму режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Александр Зацепин раскрыл свое отношение к съемкам ремейка картины. Своим мнением он поделился в разговоре с «Абзацем».

Народный артист России раскритиковал идею создания ремейка, назвав кощунством попытки пародировать «старых талантливых актеров». Он признался, что относится негативно к подобного рода съемкам.

«Как можно заменить, допустим, [Юрия] Никулина? Никто это смотреть не будет! Я помню, переснимали "Кавказскую пленницу" — было неудачно. Мои знакомые тоже рассказывали, что смотрели ремейки на советские фильмы и сразу выключали телевизор», — поведал Зацепин.

Собеседник издания посоветовал авторам ремейка заняться созданием новых фильмов или же показывать старые кинокартины с других точек зрения.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк еще одной комедии Гайдая — «Бриллиантовая рука». Ее показ запланирован на 31 декабря 2024 года. Отмечается, что над фильмом будет работать команда авторов двух предыдущих подобных проектов канала — «СамоИрония Судьбы» и «Иван Васильевич меняет все».

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      Анастасия Астахова
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