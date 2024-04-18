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22:33, 18 апреля 2024Бывший СССР

Генерал раскритиковал украинских чиновников после российских ударов

Генерал ВСУ Кривонос обвинил чиновников в пиаре после ударов ВКС РФ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что киевские чиновники зря занимались пиаром, утверждая, что энергетические объекты страны пережили зиму. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Прямой».

Кривонос напомнил, что в минувшем феврале ряд украинских чиновников утверждали, что энергетические объекты пережили зиму, оставшись целыми и неприкосновенными.

«Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет», — раскритиковал военный.

Эксперт добавил, что трудная ситуация с системой противовоздушной обороной (ПВО) Украины возникла из-за невнимания руководства Украины к этому вопросу. По его мнению, власти игнорировали эту проблему последние несколько лет.

Ранее Кривонос заявил, что ВСУ не хватает людей и техники для обороны Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) от атак российских военных. Он также назвал город господствующей высотой.

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      Марина Совина
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