Генерал ВСУ Кривонос обвинил чиновников в пиаре после ударов ВКС РФ

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что киевские чиновники зря занимались пиаром, утверждая, что энергетические объекты страны пережили зиму. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Прямой».

Кривонос напомнил, что в минувшем феврале ряд украинских чиновников утверждали, что энергетические объекты пережили зиму, оставшись целыми и неприкосновенными.

«Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет», — раскритиковал военный.

Эксперт добавил, что трудная ситуация с системой противовоздушной обороной (ПВО) Украины возникла из-за невнимания руководства Украины к этому вопросу. По его мнению, власти игнорировали эту проблему последние несколько лет.

Ранее Кривонос заявил, что ВСУ не хватает людей и техники для обороны Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) от атак российских военных. Он также назвал город господствующей высотой.