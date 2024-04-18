Генсек НАТО высказался о поставках Украине систем ПВО Patriot

Генсек НАТО Столтенберг: вопрос о предоставлении Киеву Patriot является срочным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot является срочным. Его слова приводит РИА Новости.

«Это срочно. Потому что каждый день задержки приводит к большему ущербу для Украины», — отметил генсек.

По его словам, Киев нуждается в системах ПВО «сегодня, завтра и послезавтра». Именно поэтому, чем раньше западные страны решат этот вопрос, тем лучше будет для Киева, подчеркнул Столтенберг.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал дополнительные поставки Украине Patriot от партнеров по НАТО. Он заявил, что у альянса есть возможность помочь Киеву дополнительными ПВО. «Мы слышали, что их [систем ПВО] должно стать семь. Одна из них наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», — отметил Шольц.