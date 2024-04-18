Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве. Пока его тело искали в горах, он сбежал в Россию с любовницей

Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб мог инсценировать гибель и сбежать в Москву

Журналисты немецкого телеканала RTL утверждают, что миллиардер Карл-Эриван Хауб, исчезнувший в 2018 году, все еще жив. По их версии, он тайно уехал в Россию и живет в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него. Кельнская прокуратура начала проверку. Если информация RTL подтвердится, брату миллиардера грозят обвинения в лжесвидетельстве.

Миллиардер Карл-Эриван Хауб владел сетью магазинов OBI

Карл-Эриван Хауб считался одним из богатейших людей Германии. Он возглавлял немецкий холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Компания, которую в XIX веке основали его предки по материнской линии, досталась ему в наследство от отца, который отошел от дел в 2000 году.

В марте 2018 года отца Хауба не стало. Спустя ровно месяц 58-летний миллиардер отправился на горнолыжный курорт в Альпах и пропал. В последний раз его видели 7 апреля 2018 года на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. После этого он перестал выходить на связь.

$ 6,4 млрд достигало состояние семьи Хауба в 2018 году, по оценке Forbes

Семья Хауба выделила на поиски «значительную сумму». Пять вертолетов и несколько команд спасателей прочесывали горы, несмотря на плохую видимость и риск схода лавин. Спустя шесть дней операцию было решено прервать. Тело исчезнувшего миллиардера так и не нашли.

В 2021 году окружной суд Кельна официально признал, что Хауба больше нет. К тому времени семейный бизнес перешел под контроль его брата, Кристиана Хауба.

Пресс-конференция на горнолыжном курорте после исчезновения Хауба Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Спустя три года после исчезновения Хауба якобы заметили в Москве

Журналисты немецкого телеканала RTL, расследовавшие исчезновение миллиардера, полагают, что он все еще жив. Первые сообщения об этом появились около года назад, когда немецкое издание Stern опубликовало свежие снимки Хауба.

Съемка, как утверждалось, была проведена в Москве в феврале 2021 года, то есть спустя три года после инцидента в Альпах. Согласно биометрическому анализу, запечатленный на них мужчина с вероятностью 90 процентов является пропавшим бизнесменом. Stern писал, что кадры якобы были получены от «источника в ФСБ».

Журналистка Лив фон Бёттихер, участвовавшая в расследовании RTL, рассказала немецкому журналу Capital об истинном происхождении этих снимков. По ее словам, после исчезновения Хауба его брат Кристиан пытался самостоятельно разобраться в произошедшем. Он нанял частных детективов и некую израильско-американскую фирму, которая якобы имела доступ к камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц, используемым в Москве. Они пытались найти в системе снимки миллиардера, и им это удалось.

Москва, Никольская улица Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Побег могла организовать российская знакомая миллиардера

Журналисты RTL подозревают, что Хауб уехал в Россию при помощи своей любовницы — некоей Вероники Ермиловой. Издание Daily Mail утверждает, что ей 44 года. Согласно сайту LinkedIn, она работает в петербургской компании, организующей туры для лыжников и альпинистов.

В течение трех дней перед исчезновением миллиардер якобы 13 раз созванивался с Ермиловой и подолгу разговаривал с ней

Один из последних телефонных разговоров Хауба и Ермиловой продолжался более часа. По мнению журналистов RTL, они могли готовить его бегство в Россию.

Связь Хауба и Ермиловой, как полагают RTL, подтверждают данные об их поездках. В июле 2008 года и он, и она одновременно ездили в Москву и Сочи. В мае 2009 года оба ехали на одном поезде, следующем из Москвы в Санкт-Петербург, хотя и в разные купе. При этом билеты для Хауба и Ермиловой купил один и тот же человек. Кроме того, RTL обнаружил, что они одновременно побывали в Омске в 2011 году, в Сочи в 2011 году, в Баку в 2014 году и в Москве в 2015 и 2017 годах.

Журналисты RTL подозревают, что у Ермиловой могут быть связи со спецслужбами. При этом они признают, что не смогли проверить и доказать эту теорию.

Карл-Эриван Хауб Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Кельнская прокуратура начала проверку

По мнению Бёттихер, брат Хауба еще до заседания суда в 2021 году видел кадры с камер видеонаблюдения в Москве и знал, что случилось с миллиардером. Несмотря на это, он заявил под присягой, что у него нет достоверных подтверждений, что тот жив.

Есть веские доказательства того, что он намеренно инсценировал собственное исчезновение и по крайней мере часть его родственников знала об этом Лив фон Бёттихер журналистка RTL

После жалобы журналистов RTL прокуратура города Кельн начала проверку. Если подтвердится, что Хауб скрывается за границей, его брата могут обвинить в лжесвидетельстве.

Что стало поводом для бегства, журналисты RTL пока не знают. «Мы подозреваем, что у Карла-Эривана Хауба могли возникнуть проблемы на Западе из-за его отношений с Россией или с российскими деловыми партнерами», — предположила Бёттихер. О какого рода отношениях и проблемах может идти речь, она не уточнила.