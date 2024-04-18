Русская «любовница» пропавшего немецкого миллиардера опровергла связь с ним

Ермилова опровергла слухи о побеге немецкого миллиардера Хауба к ней в Москву

Предполагаемая русская любовница немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба опровергла связь с ним. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Накануне журналисты немецкого телеканала RTL заявили, что миллиардер Карл-Эриван Хауб, возглавлявший немецкий холдинг Tengelmann Group и исчезнувший в 2018 году, все еще жив. По их версии, Хауб не пропал на горнолыжном курорте в Альпах, а устроил тайный побег в Россию. Сейчас он якобы живет в Москве с любовницей Вероникой Ермиловой, которая на 20 лет моложе него. Кельнская прокуратура начала проверку в отношении брата обнаружившегося миллиардера из-за подозрений в лжесвидетельстве.

Российские журналисты связались с 44-летней Ермиловой, она сообщила, что действительно работала с Хаубом, но после 2018 года ничего о нем не слышала и информация об их связи — просто слухи.

«Нет, я замужем, никто ко мне не сбегал», — сказала она. Женщина объяснила, что распространяемые СМИ совместные фотографии с Хаубом взяты из ее соцсетей и относятся к периоду, когда они занимались общими бизнес-проектами.

Ранее сообщалось, что австралийский миллиардер Руперт Мердок женится на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича биологе Елене Жуковой. Брак, который, как ожидается, состоится в его винограднике в поместье Мораго в Калифорнии в этом году, станет для Мердока пятым.

