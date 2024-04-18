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10:13, 18 апреля 2024Россия

Московские школьники завоевали больше всего дипломов на олимпиаде по информатике

Ракова: московские школьники завоевали 99 дипломов на олимпиаде по информатике

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Московские школьники завоевали рекордное количество дипломов на Всероссийской олимпиаде по информатике. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Наши учащиеся стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по информатике, — объявила заммэра. — В этом году за победу боролись более 350 школьников со всей России. Всего на счету нашей сборной 99 дипломов: 20 — победителей, 79 — призеров. Эти результаты стали рекордными для столичных школьников за все годы проведения олимпиады. Ребята большие молодцы!»

Наибольшее количество баллов в своей параллели набрали Владислав Жиганов из школы Центра педагогического мастерства, Дарья Грекова из школы №57, Иван Пискарев из школы №2086 и Глеб Устименко из школы №179. Также жюри отметило московских школьников за самое быстрое решение задач и лучшие результаты среди девушек.

Финал проходил на базе Университета Иннополис в Татарстане. За два тура участники решили восемь задач. Система проверяла их работы автоматически, а за ходом олимпиады можно было наблюдать в режиме реального времени.

Сборная Москвы по информатике проходила подготовку в Центре педагогического мастерства. Там школьники посещали профильные семинары, а перед финалом тренеры провели интенсивные сборы.

В Соцкомплексе отмечают, что московские школьники, которые интересуются информатикой и программированием, выбирают учебу в предпрофессиональных инженерных и IT-классах. Также они могут заниматься в городских и школьных кружках. Примеры олимпиадных заданий включены в программы уроков, что позволяет интегрировать подготовку к соревнованиям и развитие учеников в этой сфере в учебный процесс.

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      Инга Разумовская
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