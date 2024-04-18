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15:07, 18 апреля 2024Наука и техника

Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность

«Известия»: истребители МиГ-31И получили систему воздушной дозаправки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Истребители МиГ-31И, выступающие носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», получили систему воздушной дозаправки, позволяющие данным боевым самолетам развивать стратегическую дальность. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

Теперь радиус действия МиГ-31И составит тысячи километров, что позволит данным самолетам поражать цели, расположенные в глубине обороны противника. «Фактически получается, что самолет станет стратегическим перехватчиком и истребителем-бомбардировщиком», — заявил экс-командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В августе 2022-го газета со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель МиГ-31И, оснащенный электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, которые позволяют в автоматическом режиме без пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты и в конкретный момент запустить ее.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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