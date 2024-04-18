Извращенец попытался сфотографировать женщину под юбкой и попал на видео

Покупательница сняла на видео мужчину, который попытался сфотографировать женщину под юбкой в магазине. Об этом пишет WRAL News.

Утром в понедельник полиция прибыла на вызов в магазин Target в городе Гринвилль. Причиной стало то, что один из покупателей поместил свой телефон на пол под разглядывающей товары девушкой, когда она присела на корточки. Извращенец попался благодаря тому, что попал в поле зрения другой покупательницы, которой он еще до этого показался подозрительным. Ожидая чего-то подобного, женщина стала снимать его на видео, а затем позвонила в 911.

Прибывшие на место правоохранители задержали 21-летнего Томаса Райана Эллиота, ему предъявлены обвинения в незаконном подглядывании.

Полиция выразила признательность женщине, совершившей звонок. Правоохранители призвали людей внимательно относиться к происходящему вокруг и не игнорировать подозрительное поведение.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Таиланда, снявший сотни видео под юбками женщин и подростков, попал за решетку. Мужчина по имени Титисан более семи лет тайком снимал видео под юбками посетительниц торговых центров и магазинов и хранил ролики на своем компьютере.