Кадыров назвал постыдной провокацией скандал с задержанием главы МЧС Чечни

Кадыров заявил, что попытка задержания главы МЧС Чечни Цакаева — провокация

Попытка задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева в Дагестане является постыдной провокацией. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Саму попытку задержания Кадыров назвал имевшей «крайне грубую форму». По его мнению, причиной инцидента стало отсутствие у Цакаева служебных документов и формы сотрудника МЧС. «Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля», — заявил глава Чечни.

Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже Рамзан Кадыров

Информация о задержании Цакаева появилась 17 апреля. При этом инцидент произошел тремя днями ранее. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. По некоторым данным, министр мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Машину с чиновником пришлось останавливать с помощью «ежа». При задержании Цакаева выволокли из салона и положили лицом в асфальт.