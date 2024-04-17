Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

В Дагестане сотрудники ДПС задержали министра МЧС Чечни Цакаева

В Дагестане сотрудники ДПС жестко задержали главу МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля. Сообщается, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. Автомобиль пытались остановить около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе.

Цакаева удалось остановить с помощью «ежа»

Водитель внедорожника не подчинялся требованиям полицейских и, как утверждается, пытался скрыться. Он развернулся и пытался наехать на сотрудников ДПС. По информации издания «Подъем», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате машину остановили при помощью ежа — противоавтомобильного заграждения. Водителя выволокли из салона и положили лицом в асфальт. Документов у него с собой не оказалось.

Момент задержания попал на видео. В ролике видно, как, предварительно, семь сотрудников правоохранительных органов пытаются вытащить из машины водителя, но тот сильно сопротивляется. После многочисленных криков «Тяни!» им удалось выволочь мужчину. Оказывая сопротивление, он пытался бежать, но сразу был повален на землю.

Официально информацию об инциденте власти Чечни не комментировали.

Депутат Госдумы Хамзаев заявил, что должность и связи не должны быть прикрытием

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что чиновники не должны подобным образом реагировать на законные требования сотрудников полиции. К тому же, по его словам, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, а это «не джигитское и не горское» поведение.

«Горцам вообще не подобает быть в состоянии алкогольного опьянения, я уже не говорю про религиозную составляющую. Алкогольное опьянение в данном случае должно быть как отягчающее обстоятельство», — сказал депутат.

Хамзаев пообещал изучить и проконтролировать ситуацию, добавив, что должность и связи не должны быть прикрытием.

Командиры силовых подразделений Чечни получили авто GMC за образцовую службу

В ноябре 2023 года, накануне Дня народного единства, глава Чечни Рамзан Кадыров вручил командирам силовых подразделений республики ключи от автомобилей премиум-класса. Более десяти машин марок Mercedes и GMC он показал на видео, которое опубликовал в личном Telegram-канале.

«Такой подарок для наших братьев сделан в знак благодарности за образцовую и верную службу. (...) Отмеченные сегодня командиры не раз доказывали свою преданность интересам Родины, обладают прекрасным послужным списком, а их заслуги отмечены высокими государственными наградами», — написал Кадыров.

Известно, что Цакаев указом президента России был назначен начальником Управления МЧС России по Чеченской Республике 25 марта 2022 года. Кроме того, ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Со вступлением в должность его поздравил Кадыров. «Поздравляю моего дорого БРАТА и желаю ему успехов в должности начальника», — писал на личной странице.

Ранее в Дагестане пьяный глава села подрался с полицейским. В ходе драки сотрудник правоохранительных органов упал и ударился головой, из-за чего его госпитализировали. Главу населенного пункта Терекли-Мектеб Вазира Аблезова задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.