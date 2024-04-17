Министра МЧС Чечни задержали в Дагестане

В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Цакаева

В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Полицейские поймали Цакаева 14 апреля. Его вытащили из черного внедорожника около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе и положили лицом в асфальт. У генерал-майора не было с собой документов.

Отмечается, что вскоре министра отпустили без проведения медицинского освидетельствования.

Ранее в Самаре задержали заместителя председателя городской думы города Жигулевска — директора муниципального казенного учреждения «Жигулевскстройзаказчик» по подозрению в коррупции.