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18:28, 17 апреля 2024Силовые структуры

Министра МЧС Чечни задержали в Дагестане

В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Цакаева
Алихан Цакаев

Алихан Цакаев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Полицейские поймали Цакаева 14 апреля. Его вытащили из черного внедорожника около ФКПП «Герзель» в Новолакском районе и положили лицом в асфальт. У генерал-майора не было с собой документов.

Отмечается, что вскоре министра отпустили без проведения медицинского освидетельствования.

Ранее в Самаре задержали заместителя председателя городской думы города Жигулевска — директора муниципального казенного учреждения «Жигулевскстройзаказчик» по подозрению в коррупции.

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      Екатерина Кашурникова
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