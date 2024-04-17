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15:42, 17 апреля 2024Силовые структуры

Задержан заместитель председателя городской думы Жигулевска

В Самаре задержали зампреда гордумы Жигулевска за взятку три миллиона рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Самаре задержали заместителя председателя городской думы города Жигулевска — директора муниципального казенного учреждения «Жигулевскстройзаказчик» по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по апрель 2024 года мужчина получил от представителя коммерческой организации три миллиона рублей за привлечение этой компании в качестве субподрядчика для выполнения работ, финансируемых в рамках национального проекта.

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность чиновника. Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.

Ранее стало известно, что в Кузбассе арестовали экс-замгубернатора по делу о посредничестве в даче взятки.

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      Екатерина Кашурникова
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