Задержан заместитель председателя городской думы Жигулевска
В Самаре задержали заместителя председателя городской думы города Жигулевска — директора муниципального казенного учреждения «Жигулевскстройзаказчик» по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, с января по апрель 2024 года мужчина получил от представителя коммерческой организации три миллиона рублей за привлечение этой компании в качестве субподрядчика для выполнения работ, финансируемых в рамках национального проекта.
Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность чиновника. Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.
Ранее стало известно, что в Кузбассе арестовали экс-замгубернатора по делу о посредничестве в даче взятки.