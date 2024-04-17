Бывшего российского чиновника арестовали за посредничество в даче взятки

В Кузбассе арестовали экс-замгубернатора по делу о посредничестве в даче взятки

Суд в Кемеровской области арестовал 50-летнего местного жителя, обвиненного в посредничестве при даче взятки в размере 7 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ТАСС, речь идет о бывшем заместителе губернатора Кемеровской области по строительству, кандидате в губернаторы на выборах 2018 года Эдуарде Балабане.

Как полагает следствие, не позднее февраля 2023 года обвиняемый предложил за 7 миллионов рублей оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении знакомого. Тот согласился на предложение и передал экс-чиновнику деньги для дальнейшей передачи другому должностному лицу.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из СК. Фигурант был задержан 16 апреля. В ходе обысков в его доме и по месту работы были изъяты денежные средства на сумму 7 миллионов рублей и 500 долларов.

Ранее Мурманский областной суд признал законным арест жителя Апатитов Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.