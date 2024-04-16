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16:34, 16 апреля 2024Силовые структуры

Ранившего ножом российского губернатора оставили в СИЗО

Суд оставил под стражей напавшего с ножом на губернатора Чибиса
Александр Быданов

Александр Быданов. Фото: РИА Новости

Мурманский областной суд признал законным арест жителя Апатитов Александра Быданова, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Апелляционная инстанция оставила мужчину в СИЗО, не найдя оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста. Тем самым была отклонена жалоба адвоката Быданова на решение Кировского городского суда.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда он выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. Быданов ранил губернатора, нанеся удар ножом в живот. На допросе напавший объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.

9 апреля глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев сообщил о переводе Чибиса из реанимации в отделение хирургического профиля.

Во время задержания Быданов получил огнестрельное ранение в ногу от росгвардейца.

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      Любовь Ширижик
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