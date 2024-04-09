Раскрыты свежие данные о состоянии раненного ножом мурманского губернатора

Минздрав: губернатора Чибиса переводят из реанимации в отделение хирургии

Раненного ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса переводят из реанимации в отделение хирургического профиля. Свежие данные о состоянии политика раскрыл глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, сообщает областной оперштаб в Telegram.

По словам министра, самый опасный для Чибиса период миновал. «Состояние Андрея Владимировича улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей», — сказал Панычев.

Он подчеркнул, что после перевода Чибиса в хирургию медики продолжат проводить посиндромную терапию.

Ранее губернатор Мурманской области опубликовал новое видео, на котором видно, что он уже может самостоятельно передвигаться по палате. По словам политика, он рассчитывает вернуться в рабочий режим как можно скорее.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда он выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. На губернатора напал 42-летний Александр Быданов, который ранил политика ножом в живот. На допросе преступник объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.