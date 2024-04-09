Раненный ножом губернатор Мурманской области выложил новое видео из больницы

Мурманский губернатор Чибис сообщил, что после нападения встает на ноги и ходит

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого 4 апреля напали с ножом, выложил новое видео из больницы и рассказал о своем состоянии. Свое сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим», — написал глава региона. На опубликованных в канале кадрах видно, как Чибис ходит у больничной койки в палате, а затем садится на нее.

Покушение на губернатора Мурманской области было совершено вечером в четверг, 4 апреля. Напавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии, свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Впоследствии выяснилось, что напавший на Чибиса принимал сильнодействующие препараты. Его арестовали на два месяца.

В состоянии Чибиса наблюдается положительная динамика, сообщали ранее врачи. Он проходит лечение в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что соответствующим службам следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников.

