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12:55, 5 апреля 2024Россия

В Кремле порассуждали о безопасности чиновников в связи с покушением на Чибиса

Песков: следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Соответствующим службам следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

4 апреля произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Пресс-секретарь также сообщил о предстоящем звонке Чибису президента России Владимира Путина. Глава государства свяжется с губернатором, как только представится возможность, отметил он.

Житель Апатитов ударил Чибиса ножом в живот во время встречи главы региона с горожанами. Губернатора госпитализировали, ему была проведена операция. Напавшим на чиновника оказался житель города Александр Быданов. Свой поступок он объяснил приказом звучавшего в его голове голоса.

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      Алан Босиков
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