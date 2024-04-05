В Кремле порассуждали о безопасности чиновников в связи с покушением на Чибиса

Песков: следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников

Соответствующим службам следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

4 апреля произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Пресс-секретарь также сообщил о предстоящем звонке Чибису президента России Владимира Путина. Глава государства свяжется с губернатором, как только представится возможность, отметил он.

Житель Апатитов ударил Чибиса ножом в живот во время встречи главы региона с горожанами. Губернатора госпитализировали, ему была проведена операция. Напавшим на чиновника оказался житель города Александр Быданов. Свой поступок он объяснил приказом звучавшего в его голове голоса.