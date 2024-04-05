В Кремле ответили на вопрос о звонке Путина раненому мурманскому губернатору
Президент России Владимир Путин позвонит раненому губернатору Мурманской области Андрею Чибису, как только представится возможность. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что Чибиса недавно прооперировали.
Комментируя покушение на мурманского губернатора, Песков также заверил, что преступление будет расследовано в кратчайшие сроки.
Ранее Чибису позвонил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и пожелал ему скорейшего выздоровления. Другие детали разговора политиков неизвестны.
Покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах, когда он выходил из дома культуры «Строитель» после встречи с местными жителями. Нападавший ранил политика ножом в живот. Им оказался 42-летний россиянин Александр Быданов. На допросе мужчина заявил, что действовал по приказу голосов в голове.