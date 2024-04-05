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12:54, 5 апреля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о звонке Путина раненому мурманскому губернатору

Песков заявил, что Путин позвонит Чибису, как только представится возможность

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин позвонит раненому губернатору Мурманской области Андрею Чибису, как только представится возможность. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Чибиса недавно прооперировали.

Комментируя покушение на мурманского губернатора, Песков также заверил, что преступление будет расследовано в кратчайшие сроки.

Ранее Чибису позвонил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и пожелал ему скорейшего выздоровления. Другие детали разговора политиков неизвестны.

Покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах, когда он выходил из дома культуры «Строитель» после встречи с местными жителями. Нападавший ранил политика ножом в живот. Им оказался 42-летний россиянин Александр Быданов. На допросе мужчина заявил, что действовал по приказу голосов в голове.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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