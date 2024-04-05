В Кремле ответили на вопрос о звонке Путина раненому мурманскому губернатору

Песков заявил, что Путин позвонит Чибису, как только представится возможность

Президент России Владимир Путин позвонит раненому губернатору Мурманской области Андрею Чибису, как только представится возможность. Об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что Чибиса недавно прооперировали.

Комментируя покушение на мурманского губернатора, Песков также заверил, что преступление будет расследовано в кратчайшие сроки.

Ранее Чибису позвонил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и пожелал ему скорейшего выздоровления. Другие детали разговора политиков неизвестны.

Покушение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах, когда он выходил из дома культуры «Строитель» после встречи с местными жителями. Нападавший ранил политика ножом в живот. Им оказался 42-летний россиянин Александр Быданов. На допросе мужчина заявил, что действовал по приказу голосов в голове.