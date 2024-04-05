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10:44, 5 апреля 2024Россия

Стало известно о звонке Медведева раненному ножом мурманскому губернатору

Медведев лично позвонил мурманскому губернатору Чибису и пожелал выздоравления

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев лично позвонил раненному ножом губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Об этом сообщила пресс-секретарь главы российского региона Лилия Сечкина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, Медведев пожелал Чибису скорейшего выздоровления. Другие детали разговора политиков Сечкина не раскрыла.

Ранее стало известно, что мурманскому губернатору провели лапаротомию. По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева, со стояние политика оценивается как тяжелое.

На главу Мурманской области Андрея Чибиса напали вечером 4 апреля в Апатитах, когда выходил из дома культуры «Строитель» после встречи с местными жителями. Преступник ранил губернатора ножом в живот. Им оказался 42-летний россиянин Александр Быданов, который объяснил, что его действовал по приказу голоса в голове. Выяснилось, что задержанный страдает от болей в спине и принимает сильнодействующие препараты.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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