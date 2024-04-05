Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 5 апреля 2024Россия

Стали известны детали проведенной главе Мурманской области операции

Глава Минздрава Мурманской области: Чибису провели лапаротомию

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Глава Министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что губернатору Андрею Чибису провели лапаротомию. Он добавил, что в настоящее время состояние главы региона оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Мурманской области.

«Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объёме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — высказался о деталях операции Панычев.

Ранее выяснилось, что напавший с ножом на Андрея Чибиса Александр Быданов несколько лет назад участвовал в поножовщине. После случившегося с ним «боялись работать», рассказал его знакомый.

Глава Мурманской области Андрей Чибис был ранен 4 апреля во время встречи с жителями Апатитов. На него напал 42-летний россиянин Александр Быданов.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

      Связь теракта в «Крокусе» с Украиной подтвердилась содержимым телефона напавшего

      Сооснователь «Квартала 95» назвал глупостью «отмену» русской культуры на Украине

      В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

      Стала известна причина выбора «Крокуса» для теракта

      Домохозяек предостерегли от способной испортить подоконник ошибки

      Раненный ножом мурманский губернатор пришел в себя и записал первое видео

      Девушка показала способ заработка в интернете и удивила пользователей сети

      В Совфеде ответили на заявление Британии об отправке войск на Украину

      Задержанный за нападение на губернатора Мурманской области ранее был судим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше