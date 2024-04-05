Напавший на мурманского губернатора ранее ранил ножом коллегу по работе

RT: напавший на мурманского губернатора Быданов ранее ранил ножом коллегу

Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, несколько лет назад участвовал в поножовщине. Об этом RT рассказал его знакомый.

По его словам, тот является бригадиром путейных рабочих на железной дороге. «Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них. С тех пор с ним боялись работать», — сказал мужчина.

Ранее выяснилось, что Быданов привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Позднее Быданов объяснил дознавателям, что напасть на политика ему приказал голос в голове.