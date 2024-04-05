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07:06, 5 апреля 2024Силовые структуры

Напавший на мурманского губернатора ранее ранил ножом коллегу по работе

RT: напавший на мурманского губернатора Быданов ранее ранил ножом коллегу

Фото: Harald Dostal / IMAGO / Global Look Press

Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, несколько лет назад участвовал в поножовщине. Об этом RT рассказал его знакомый.

По его словам, тот является бригадиром путейных рабочих на железной дороге. «Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них. С тех пор с ним боялись работать», — сказал мужчина.

Ранее выяснилось, что Быданов привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Позднее Быданов объяснил дознавателям, что напасть на политика ему приказал голос в голове.

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      Марина Совина
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