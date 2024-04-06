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13:43, 6 апреля 2024Силовые структуры

Напавшего на российского губернатора с ножом арестовали на два месяца

Напавшего на губернатора Чибиса с ножом Быданова арестовали на два месяца

Фото: РИА Новости

Стала известна мера пресечения для жителя города Апатиты, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с выездного заседания суда.

Так, 42-летнего фигуранта уголовного дела Александра Быданова арестовали на два месяца. «Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, срок два месяца, до 5 июня», — заявил судья Тимченко.

Известно, что данный приговор был вынесен, когда Быданов находился в больничной палате.

Ранее в апреле сообщалось, что Александр Быданов принимал некие сильнодействующие препараты, однако на учете в психоневрологическом диспансере не состоял.

Вечером 4 апреля Быданов ранил Андрея Чибиса ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями.

На допросе мужчина рассказал, что хотел расправиться с губернатором, потому что тот ему не нравился как политик. Кроме того, он заявил, что готов извиниться перед Чибисом за свое нападение.

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      Карина Черных
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