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12:24, 6 апреля 2024Силовые структуры

Напавший на российского губернатора с ножом принимал сильнодействующие препараты

Напавший на губернатора Чибиса принимал сильнодействующие препараты
Александр Быданов

Александр Быданов. Кадр: Telegram-канал SHOT

42-летний житель города Апатиты, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, принимал некие сильнодействующие препараты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом, как уточняет канал, на учете в психоневрологическом диспансере задержанный Александр Быданов не состоял. Находящийся в данный момент в больнице россиянин также заявил, что решился напасть на Чибиса «по стечению обстоятельств», раскрыть которые он отказывается до завершения следствия.

Быданов также опроверг информацию, что совершить нападение его заставили некие «голоса в голове». Мужчина сказал, что нож, ставший орудием преступления, «всегда лежал у него в машине».

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Вечером 4 апреля Быданов ранил Андрея Чибиса ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями.

Ранее на допросе Быданов рассказал, что хотел расправиться с губернатором, потому что тот ему не нравился как политик. Кроме того, он заявил, что готов извиниться перед Чибисом за свое нападение.

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      Никита Савин
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