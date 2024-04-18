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16:57, 18 апреля 2024Экономика

Китай призвал США отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий

Минкоммерции Китая призвало США отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий

Фото: Aly Song / Reuters

Китай призвал США немедленно отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий из КНР. Об этом со ссылкой на заявление министерства коммерции республики пишет РИА Новости.

«Призываем США заняться собственными проблемами, прекратить повышать пошлины на китайскую продукцию и немедленно отменить дополнительные пошлины, введенные в отношении Китая», — отметили в ведомстве. При этом Минкоммерции добавило, что республика в ответ может принять все необходимые меры для защиты своих интересов. Китайское министерство также подчеркнуло, что давление Вашингтона на другие государства для того, чтобы ограничить поставки китайской продукции, приведет к снижению безопасности и стабильности мировых цепочек поставок.

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Ранее в США рассказали о решении увеличить такие пошлины втрое. По мнению американского лидера Джо Байдена, эта мера не приведет к ухудшению в отношениях двух стран.

Ранее Великобритания и США ввели санкции против трех российских металлов — меди, никеля и алюминия. Так, Лондон запретил лицам из Великобритания, а также тем, кто не является ее гражданами, но находятся на территории страны, приобретать на глобальной бирже металлы, произведенные после 23:59 12 апреля. Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новым алюминием, медью и никелем, произведенными в России.

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