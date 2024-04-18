Мужчина гулял по лесу и нашел шеститысячелетний клад

В Польше кладоискатель нашел наконечник топора, изготовленный 6 тыс. лет назад

В Польше кладоискатель-любитель сделал находку, которой больше шести тысяч лет. Об этом сообщается на сайте министерства науки и высшего образования страны.

Древнюю реликвию обнаружил член местного историко-этнографического общества Ромуальд Ошцяк. В воскресенье, 7 апреля, мужчина гулял с металлоискателем по лесу под городом Красностав, Люблинское воеводство, и нашел наконечник медного боевого топора.

Местные историки датировали находку четвертым тысячелетием до нашей эры — периодом раннего неолита. По их мнению, наконечник топора не использовался в бою, а был принесен в жертву богам. Предположительно, его изготовили на территории современной Венгрии, Австрии или Германии. Находка имеет трапециевидную форму, весит 678 граммов и достигает 14,5 сантиметра в длину.

«Это наша самая ценная находка с точки зрения науки. Многие кладоискатели могут потратить всю жизнь на поиски сокровищ, но так и не найти чего-то столь же ценного», — отметил президент местного историко-этнографического общества Эдвин Розвалка. Он добавил, что в местных лесах обычно находят артефакты времен Первой и Второй мировых войн, тем удивительнее везение Ошцяка.

Отмечается, что до этого Ошцяк находил серп времен бронзового века, средневековый боевой топор и 27 монет времен правления польского короля Яна II Казимира.

Ранее сообщалось, что 67-летний норвежец Ян Гуннар Фугельснес передал археологам древние артефакты, которые он никому не показывал с 1964 года. Еще мальчиками они с братом нашли древние монеты в старинной церкви, а потом 60 лет хранили их в коробке.