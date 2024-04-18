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23:11, 18 апреля 2024Россия

В Дагестане прокомментировали ситуацию после инцидента на КПП

Глава Дагестана Меликов призвал не «подогревать» ситуацию после инцидента на КПП
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Global Look Press

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не «подогревать» ситуацию после инцидента на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне генерал-майором Алиханом Цакаевым. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, нельзя давать почву для провокаций. «Призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно "подогревать" ситуацию», — прокомментировал глава региона.

О задержании Цакаева в районе КПП на границе Дагестана и Чечни стало известно в среду, 17 апреля. При этом сам инцидент произошел тремя днями ранее. По информации источников, черный внедорожник GMC, на котором ехал генерал-майор, привлек внимание сотрудников ДПС. Чтобы остановить машину, полиция использовала противоавтомобильное заграждение.

После того, как автомобиль удалось остановить, Цакаева вывели из салона и положили на асфальт. Документов у него с собой не оказалось. По некоторым данным, глава МЧС Чечни мог быть пьян.

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      Марина Совина
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