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09:11, 18 апреля 2024Из жизни

Выглядящая моложе своего возраста 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Фото: Paulius Dragunas / Unsplash

49-летняя жительница английского графства Бакингемшир, которую регулярно осыпают комплиментами из-за ее красоты, раскрыла секрет моложавой внешности. Ее откровениями поделилось издание The Sun.

Шэрола Хэд утверждает, что несмотря на то, что у нее трое детей, а в октябре ей предстоит отпраздновать 50-летие, у нее до сих пор иногда просят паспорт в магазинах, пабах и клубах. По ее словам, ей регулярно делают комплименты и мужчины, и женщины. Также Хэд часто принимают за актрису Хэлли Бэрри и просят у нее автограф. Иногда ей приходится сталкиваться и с негативной реакцией: некоторые женщины, по ее словам, очень ревнуют к ней мужей.

Главным секретом своей привлекательности Хэд считает уверенность в себе. Она утверждает, что не покупает дорогую уходовую косметику, а также иногда ходит без макияжа, чтобы дать отдохнуть коже. Помимо этого женщина регулярно принимает витамины. Хэд обожает наряжаться и считает, что женщина может выглядеть потрясающе в любой одежде кроме толстовки и спортивных штанов, поэтому этих предметов одежды нет в ее гардеробе.

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      Екатерина Лобанова
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