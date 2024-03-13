Молодо выглядящая 64-летняя женщина раскрыла секреты своей внешности

64-летняя Харра Браун, прославившаяся в соцсетях благодаря стройной фигуре и моложавой внешности, раскрыла секреты, позволяющие ей поддерживать себя в форме. Ее советы публикует The Sun.

Браун регулярно выкладывает фотографии в бикини в соцсетях и считает главной миссией своего блога вдохновить людей на то, чтобы быть «красивыми, здоровыми и уверенными в себе в любом возрасте».

Блогер считает главным секретом здоровья правильное питание и составляет рацион по принципу 90 и 10, где 90 процентов рациона — богатая полезными питательными веществами еда, а 10 — условно «вредная» еда, которую она ест вне дома. Браун утверждает, что такой подход помог ей избавиться от появившегося после менопаузы жира на животе, стать стройнее и сильнее.

Основу ее рациона составляет рыба (лосось и палтус), орехи и арахисовое масло, свежие и замороженные ягоды, оливковое масло, греческий йогурт, овощи и зелень (листовой салат, огурцы, капуста, кинза), куриная грудка, ростбиф и сыр грюйер. В напитки она также добавляет лимон или миндальное молоко для вкуса. Браун отметила, что не покупает сладости, торты, снеки, мороженое и полуфабрикаты.

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