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20:45, 18 апреля 2024Экономика

В российском городе пара нашла в съемной квартире скрытую камеру

В Новосибирске пара нашла скрытую камеру в съемной квартире

Фото: Alan J. Hendry / Unsplash

В Новосибирске пара нашла скрытую камеру в съемной квартире. О видеонаблюдении хозяйка жилплощади арендаторов не предупредила, передает портал Ngs.ru.

Житель Санкт-Петербурга приехал в Новосибирск к возлюбленной. На это время мужчина арендовал однокомнатную квартиру через популярную онлайн-площадку. Для брони потребовалось перевести предоплату в размере 7,2 тысячи рублей, в ту же сумму оценивалась сама аренда. Залог составил еще три тысячи рублей.

При заселении хозяйка квартиры обратила внимание на висящий в прихожей прибор. По ее словам, это датчик движения и прикасаться к нему строго запрещено. «Его трогать запрещаю, двигать нельзя, поворачивать его нельзя, выключать его нельзя. Если вы его выключите, я вас выставлю», — цитирует ее петербуржец. Проводив женщину, арендатор, однако, решил изучить устройство. В действительности это оказалась скрытая камера. На возмущения хозяйка ответила, что, если наличие в доме камеры жильца не устраивает, он может съехать. За выключение камеры она предложила дополнительно заплатить 10 тысяч рублей, но мужчина отказался.

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Уже после конфликта женщина удалила почти все сообщения в их переписке и заблокировала арендатора. Деньги она не вернула — по ее мнению, скрытые камеры на законном основании ставят во всех съемных квартирах. Отвоевать удалось лишь предоплату, которая проводилась через сайт, где размещалось объявление. Силовики спор разрешить не смогли — состава уголовного дела полиция в нем не увидела.

Ранее аналогичная ситуация случилась с британским путешественником. Мужчина снял квартиру через приложение Airbnb и нашел скрытую камеру между подушками дивана в гостиной.

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      Виктория Клабукова
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