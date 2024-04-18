Американская актриса и фотомодель Меган Фокс показала лицо без макияжа и озадачила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. На ней клетчатые красные штаны с низкой посадкой и черный бюстгальтер с глубоким декольте. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.

Поклонники удивились естественной внешности звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Эта девушка не похожа на Меган. Искусственный интеллект делает свое дело», «Кто это?», «Почему я подумал, что это Ким Кардашьян?», «Я даже и не поняла, на кого смотрю, пока не прочитала никнейм на аккаунте», «Меган Фокс больше не похожа на Меган Фокс», — высказывались они.

Ранее Меган Фокс кардинально сменила имидж и показала результат фанатам. Модель выложила серию снимков, на которых предстала в черном топе на бретелях и продемонстрировала новую прическу. Так, звезда отстригла волосы и перекрасилась из розового цвета в голубой.