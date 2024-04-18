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20:33, 18 апреля 2024Силовые структуры

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее

В Ленинградской области мужчина изнасиловал медсестру ПНИ, а потом запугал ее

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области 24-летний местный житель изнасиловал 49-летнюю медсестру психоневрологического интерната (ПНИ). Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, преступление произошло в деревне Ахматова Гора. Пострадавшая вышла вечером погулять с собакой, и на нее напал задержанный. Сначала он ударил женщину по голове, а потом потащил ее в дом, при этом угрожая выбить зубы, если она будет сопротивляться. Мужчина насиловал медсестру всю ночь, а перед уходом он запугал ее и убедил не обращаться в полицию.

Женщина все-таки рассказала о случившемся силовикам, но сделала она это через несколько дней после преступления. Насильника задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело. Ранее молодой человек был трижды судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Челябинске задержали 23-летнего таксиста, изнасиловавшего 17-летнюю девушку.

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      Варвара Митина
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