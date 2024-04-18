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13:06, 18 апреля 2024Силовые структуры

Мужчина на внедорожнике устроил стрельбу из ружья у Мамаева кургана

В Волгограде водитель внедорожника устроил стрельбу у Мамаева кургана

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Волгограде мужчина на внедорожнике марки Mercedes Gelandewagen устроил стрельбу из ружья в жилом комплексе, расположенном у Мамаева кургана. Об этом пишет издание V1.Ru.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Олежкина Слобода». О происшествии сообщили местные жители в домовых чатах. По их словам, неадекватный мужчина ездил на машине по двору жилого комплекса и стрелял. Очевидцы сообщают о шести выстрелах. Однако были ли они сделаны в воздух или же по конкретным целям, не уточняется. На эти сообщения сразу отреагировали оперативники. Жильцы комплекса видели, как в их двор въехало несколько полицейских машин.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина в одежде, покрытой снегом, устроил стрельбу во дворе дома.

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      Анна Габай
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