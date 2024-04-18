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07:00, 18 апреля 2024Забота о себе

Мужчина оказался на грани развода из-за громко занимающихся сексом соседей

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Пожилой мужчина пожаловался психотерапевту Колин Нолан на то, что не может отдыхать дома из-за слишком громких соседей, а его жена отказывается переезжать. Эксперт по отношениям дала совет, как себя вести в подобных случаях. Ее слова приводит издание Mirror.

Мужчина рассказал, что после того, как их дочь родила ребенка, они с женой переехали поближе к ней. Новые соседи оказались очень шумными «То они устраивают бесконечные ремонты, то проводят вечеринки до утра. Мы даже слышим, как они занимаются сексом. В собственном доме я не могу расслабиться. Но жена категорически против переезда, я даже боюсь, что у нас дело дойдет до развода. Что мне делать?», — пожаловался он

Нолан настоятельно рекомендовала страдающему мужчине откровенно поговорить с женой и рассказать, что в этом доме он не чувствует себя счастливым. Однако, добавила она, не следует сразу же требовать развода. Нужно предложить альтернативу: например, посмотреть другие дома неподалеку.

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«Важно, чтобы вы оба были счастливы, иначе брак на самом деле может развалиться из-за постоянных стрессов. Покупка дома — это компромисс, который должен устраивать обе стороны», — добавила психотерапевт.

Ранее Нолан дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но был разочарован после первого секса. По его словам, половой контакт был самым скучным в его жизни.

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      Алиса Дмитриева
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