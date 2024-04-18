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19:17, 18 апреля 2024Бывший СССР

На Украине приговорили трех депутатов Госдумы

СБУ: на Украине трех депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Yves Herman / Reuters

На Украине суд вынес заочные приговоры трем депутатам Госдумы. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Тернопольской области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В СБУ рассказали, что речь идет о Викторе Казакове, Георгии Карлове и Анатолии Карпове. По данным силового ведомства, в феврале 2022 года депутаты поддержали решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с этим в отношении парламентариев были возбуждены дела по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины. Суд заочно приговорил их к 15 годам тюрьмы, уточнили в СБУ.

Ранее сообщалось, что на Украине трем российским чиновникам были заочно предъявлены обвинения. В их числе в СБУ назвали замглавы Министерства транспорта РФ Александра Пошивая.

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      Екатерина Грищенко
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