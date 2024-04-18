На Украине захотели восстановить энергосистему за счет российских активов

Шмыгаль: Украина хочет использовать активы РФ для восстановления энергосистемы

В Киеве захотели восстановить украинскую энергосистему за счет замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы настаиваем на использовании замороженных российских активов для усиления и восстановления Украины. В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры», — заявил глава кабмина Украины.

Шмыгаль уточнил, что в настоящее время для республики приоритетными являются программы среднесрочной финансовой поддержки. Премьер-министр добавил, что Киев также рассчитывает на одобрение Соединенными Штатами в ближайшее время критически важного пакета помощи Украине.

Ранее о надеждах на разрешение США конфисковать российские активы для нужд Киева сообщала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова. По ее словам, соответствующая процедура может быть проведена в соответствии с американским законопроектом «Акт о мире через силу в XXI веке».

