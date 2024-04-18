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13:18, 18 апреля 2024Бывший СССР

Посол Украины понадеялась на разрешение США конфисковать активы России для Киева

Посол Маркарова: Конгресс США может разрешить конфискацию активов РФ для Украины
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

В Конгрессе США могут разрешить конфискацию активов России для нужд Киева. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, соответствующую возможность предусматривает обнародованный 17 апреля американский законопроект «Акт о мире через силу в XXI веке».

«В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами "Группы семи", ЕС, Австралией и другими партнерами США», — отметила дипломат.

Ранее глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен сообщала, что Вашингтон рассматривает различные способы использования заблокированных российских активов, просчитывая также варианты возможного ответа со стороны Москвы.

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