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19:10, 16 апреля 2024Экономика

В Минфине США объяснили интерес к российским активам

Глава Минфина США Йеллен объяснила интерес к активам России поддержкой Украины
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Carlos Barria / Reuters

США рассматривают различные способы использования заблокированных российских активов и просчитывают варианты возможного ответа. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне рассказала глава Минфина Джанет Йеллен, передает ТАСС.

Интерес к ним министр объяснила необходимостью поддержки Украины. Она выразила опасение, что Москва начнет замечать признаки охлаждения со стороны США и их союзников в вопросе помощи Киеву, а значит, может надеяться дождаться, когда их решимость иссякнет, и одержать победу.

При этом Украине в противостоянии требуется постоянный поток помощи, поэтому получение экономической выгоды от заблокированных активов станет хорошим сигналом Москве, считает Йеллен.

Среди возможностей, которые рассматриваются, она назвала фактическую конфискацию и использование в качестве залога при выпуске долговых обязательств. В общей сложности объем активов составляет 285 миллиардов долларов. Что касается ответных мер, которые последуют, то Йеллен заверила, что США готовит стратегии для их преодоления.

В январе бывший руководитель Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик призвал западные страны не бояться конфискации активов, назвав такое решение элегантной мерой. По его мнению, все опасения по поводу последствий сильно преувеличены. Третьи страны не начнут выводить деньги из европейских и американских структур, потому что выводить эти деньги некуда, так как все остальные юрисдикции менее надежны.

Также Зеллик подчеркнул, что конфискация активов станет сигналом России, что та не сумеет выиграть гонку на истощение и продержаться дольше Украины, которую поддерживают западные страны.

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      Платон Щукин
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